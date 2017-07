160 Schwimmer – ein Ziel

Nach Kevelaer eingeladen hatte die Weezer Deutsche Lebens Rettungsgesellschaft, kurz DLRG, zum 10. Weezer Rettungsvergleichswettkampf. In vier Disziplinen treten die Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer in Mannschaften aus vier bis fünf Personen gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur ums schnelle Schwimmen, sondern auch, wie es für die DLRG üblich ist, ums schnelle Retten. So müssen die Teilnehmer nicht einfach nur einfach schwimmen, sondern Hindernisse untertauchen, Rettungspuppen und Mannschaftskammeraden durchs Wasser schleppen und haben dabei immer die Uhr bzw. die Konkurrenz im Blick. In diesem Jahr durfte Michael Denissen, Ausbildungsleiter der Ortsgruppe Weeze, 32 Mannschaften aus elf Ortsgruppen aus ganz NRW im Kevelaerer Hallenbad begrüßen.

Da es sich hier um einen Freundschaftswettkampf handelt, kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Im Anschluss an den offiziellen Teil des Wettkampfes findet das Poolnudelrennen mit einer Sonderwertung statt. Und nach der anschließenden Siegerehrung im Weezer Vereinsheim darf dann noch gefachsimpelt werden.

Hintergrund

Nachdem 1996 das Weezer Hallenbad geschlossen wurde, ist auch der damals jährlich stattfindende Freundschaftswettkampf im Rahmen des DLRG Wiesenfestes eingestellt worden. Nach einer Idee des vereinseigenen Jugendvorstandes und nach halbjährlicher Planung konnte diese Tradition 2008 nach knapp 14 Jahren wiederbelebt werden und ein Ende ist erstmal nicht in Sicht.