Eine Ausbildung zum Sporthelfer machen

Als Sporthelfer oder Sporthelferin haben jungen Leute die Möglichkeit, die Übungsleitung bei der Planung und Durchführung von sportlichen und außersportlichen Angeboten für Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Egal, ob sie im Sportverein oder in der Schule aktiv werden, sie können Ideen und neue Trends in Spiel-, Sport- und Freizeitangebote einbringen und die Angebote aktiv mitgestalten. Unter Aufsicht und mit fachlicher Begleitung der Übungsleitung leiten sie selbstständig Teilgruppen, Stundenanteile oder Projekte und Freizeitaktivitäten mit Kindern oder Gleichaltrigen.

Die Sportjugend im KreisSportBund Kleve e.V. bietet auch in diesem Jahr wieder drei Sporthelferausbildungen an. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen zwischen 13 und 17 Jahren alt sein. Die Sporthelferausbildung ist gleichgestellt mit dem Basismodul vom Übungsleiter C und ist der ideale Einstieg in die qualifizierte Sportwelt.

Der Sporthelfer II- Kurs findet vom 23. bis 27. April in Kevelaer statt (Sporthelfer I und Sporthelfer kompakt finden in Hinsbeck statt). Das Anmeldeformular ist auf der Internetseite der Sportjugend www.sportjugend-kleve.de zu finden und kann per Email an m.seidel@ksb-kleve.de oder an die Geschäftsstelle „Dein Sporthaus“ Pariser Bahn 7, 47608 Geldern versendet werden.