Nachdem die Kevelaer Kings ihre ersten Schritte in der Verbandsliga NRW Gruppe West mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage gut begonnen haben, stand nun eine richtige Härteprobe an. Mit den Cologne Crocodiles Prospects kam der bisher ungeschlagene Tabellenführer zum Kräftemessen in die Marienstadt.