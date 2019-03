Zweiter Fotowettbewerb der Stadt

Bereits vor knapp zwei Jahren initiierte die Wallfahrtsstadt Kevelaer einen Fotowettbewerb zum illuminierten Wasserturm. Hierbei belegte Thomas Rauers mit seinem Schnappschuss den ersten Platz. Eine neue

Herausforderung wartet nun auf alle Hobbyfotografen: Bis zum 1. April findet der Fotowettbewerb „Radfahren am Niederrhein“ statt. Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen.

Entspannung, eine Auszeit vom Alltag, einfach mal durchatmen…nicht jeder denkt dabei direkt an Wellness oder Urlaub. Für viele Menschen bedeutet dies: Kamera schnappen, nach draußen bei Wind und Wetter und nach dem perfekten Fotomotiv Ausschau halten. Welche Region eignet sich dafür besser als der Niederrhein?

Ausgiebige Spaziergänge durch die unberührte Natur, Fahrradtouren mit Freunden oder Ausflüge mit der Familie – Hobbyfotografen mangelt es nicht an Motiven. Da bietet es sich an, einer solchen Region einen Fotowettbewerb zu widmen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Fotos und sind sehr gespannt auf die einzigartigen Motive der Teilnehmer“, so Bernd Pool, Leiter Stadtmarketing, der auch als Jury-Mitglied an der Bildauswahl beteiligt sein wird.

Die „MedienManufaktur Niederrhein“ wird nicht nur als Experte in der Jury des Wettbewerbs sitzen, sondern auch die Hauptpreise zur Verfügung stellen. Der 1. Platz des Wettbewerbs kann sich auf einen exklusiven Einzel-Workshop „Fotografie“ freuen. Ein Workshop zum Thema „Landschaftsfotografie“ wartet auf den 2. und 3. Platz. Das Stadtmarketing belohnt die Gewinner des 4. und 5. Platzes mit jeweils einem Theater-Abonnement für die Kultursaison 2019/2020. Ob Komödie, Psychothriller, Drama oder Musical – hier ist für jeden Kultur-Geschmack das Passende dabei. Die Genießer unter den Teilnehmern können sich auf Verzehrgutscheine vom Bauernhofcafé Binnenheide freuen, hier wird am Wochenende zum Frühstücks-Schlemmerbuffet für zwei Personen eingeladen.

„fahrRad-Pause“

Interessierte, die am Fotowettbewerb „Radfahren am Niederrhein“ teilnehmen möchten, können sich auf www.kevelaer.de über die Teilnahmebedingungen und weitere Details informieren und auch dort direkt ihr Bild hochladen. Bis zum 1. April 2019 besteht die Möglichkeit, maximal drei Bilder bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer einzureichen. Aus den eingereichten Fotografien wird das Siegerbild Mitte April durch die fünfköpfige Jury ausgewählt.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Freiluft-Veranstaltung „fahrRad-Pause Kevelaer“ am Sonntag, 28. April, um 14.30 Uhr auf der Bühne am Peter-Plümpe-Platz statt.