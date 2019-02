Mittendrin statt am Wegesrand

Für den Sitzungskarneval des VFR Blau-Gold Kevelaer gibt es noch Restkarten. Die Eintrittskarten für den „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ am Freitag, 22. Februar, und die Kindersitzung am Sonntag, 24. Februar, jeweils ab 15.11 Uhr sind bei der Stadtverwaltung Kevelaer (Service-Center) oder an der Tageskasse erhältlich. Für die „Große Kappensitzung“ am Samstag, 23.Februar, ab 19.11 Uhr sind nur noch wenige Stehplatzkarten vorhanden. Diese können per Mail ( sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de )/ oder in Ausnahmefällen bei Elke Schumacher unter Telefon: 0173/2621012 geordert werden.