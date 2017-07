Ballonfestival am Wochenende

Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, findet zum 23. Mal in Kevelaer das Heißluftballon-Festival statt. Ein Höhepunkt im Kevelaerer Kalender, der erneut Tausende Menschen von überall zur Ballonwiese am Hülspark locken wird. Es werden Teams mit großen, bunten Heißluftballonen und viele Modellballone am Festival teilnehmen, das von der Volksbank an der Niers unterstützt wird.

Am Freitagabend, dem 7. Juli, steht um 19 Uhr ein Ballonstart und um 22 Uhr das Nachtglühen an. Nach Einbruch der Dunkelheit werden sich die beleuchteten Ballons den Besuchern präsentieren. Ebenso besteht an diesem Abend erneut die Möglichkeit, Kevelaer aus einem Ballonkorb am Kran zu überblicken. Weitere Ballonstarts sind für Samstag, den 8. Juli, und Sonntag, den 9. Juli, um 6 Uhr und 19 Uhr vorgesehen. Am Samstagabend um 20 Uhr findet auch in diesem Jahr ein Abendglühen der Modellballons auf dem Roermonder Platz in der Mitte Kevelaers statt.

Organisiert wird dieses jährlich atemberaubende Festival vom Kevelaerer Marketing, das auch für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren ein ganz besonderes Erlebnis anbietet. Die Kinder können als „Glühwürmchen“ in einem der Ballonkörbe mitfahren. Die Kevelaerer Bürger sind begeistert: „Erstaunlich was alles in die Luft gehen kann“, berichtet Marcel Robens, der Erprobungsstufenleiter des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums.

Insgesamt wird es ein großes Spektakel für Jung und Alt.

Theresa Boetselaars, Alina Lenz

9A, Kardinal-von-Galen-Gymnaisum