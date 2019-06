Kunst- und Kreativnetzwerk gestaltet abwechslungsreiches Programm

Der Verein „wirKsam e.V.“ hat es sich zum Ziel gesetzt die Vielfalt der Kunst- und Kulturangebote in Kevelaer zu bereichern. Ein wichtiger Ort dafür ist das „Vereinslokal“ „KUK-Atelier“ am Johannes-Stalenus-Platz direkt neben der Basilika, vielen Kevelaerern noch als Buchhandlung Reul in bester Erinnerung. Jetzt stellt der Verein sein Programm für die kommenden Monate vor, das unter anderem Dank freundlicher Unterstützung der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze möglich wird.

Setlist aus 30 Jahren

In der letzten Monaten hat der Kevelaerer Künstler Axel Theysen das KUK-Atelier für seine Arbeit genutzt. Zur Landpartie am Niederrhein eröffnet er nun seine Ausstellung. Ähnlich wie bei einem Konzert hat Theysen dazu eine „Setlist“ von Bildern aus einem Zeitraum von 30 Jahren zusammengestellt. Die klassischen Arbeitsweisen beim Malen und Zeichnen erweitert der Künstler zum Teil um Mischtechniken, manches Bild wird so zum dreidimensionalen Objekt. Die Präsentation der Bilder fordert den Betrachter nicht nur zu sinnlicher und geistiger, sondern auch zu körperlicher Aktion auf. Zur Landpartie am Niederrhein ist die Ausstellung im KUK-Atelier am 22. und 23. Juni jeweils von 11 – 18 Uhr zu sehen.

Landpartie am Niederrhein

Axel Theysen und die kreativen Köpfe von „wirKsam e.V.“ freuen sich zur Landpartie außerdem auf Konzerte: Die Gruppe „mentalLift“ (Samstag, 16.30 Uhr) und der junge Musiker „Zentzer“ (Sonntag, 14 Uhr) sind zu Gast im KUK-Atelier. Außerdem öffnet das KUK-Atelier am Samstag, 22. Juni ,abends ab 20 Uhr. „Beim offenen Abend sind KünstlerInnen und BesucherInnen gleichermaßen zum Netzwerken und mitgestalten geladen. Es darf gejammt und

getanzt werden – auf jedenfall wird es spannend“, versprechen die Veranstalter.

Die Ausstellung von Axel Theysen ist anschließend jeweils donnerstags von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Finissage ist am 7. Juli, von 15 bis 17 Uhr, Axel Theysen wird anwesend sein.

Kreativangebot für Kinder

Ab dem 12. Juli beteiligt sich der Verein mit einem offenen Kreativ-Angebot für Kinder an Busmanns-Spätschicht. Unter dem Motto „Hutgeschichten“ bietet „wirKsam e.V.“ von 16 – 18 Uhr ein abwechslungsreiches, kulturelles Kinderprogramm im KUK-Atelier an. Warum Hut-Geschichten? „Einst kam eine Dame zum Sedlmeier-Konzert ins KUK-Atelier und gab einige prächtige Hüte als Hutspende ab. Wo Kreativität lebt, wird aus einem solchen Impuls auch schonmal ein künstlerischer Prozess. Denn die Hüte beleben jetzt die Phantasie und lassen Wunderbares entstehen. Kinder sind herzlich eingeladen zu Austausch, Kunst, kultureller Erfahrung, Entwicklung, gemeinsamen Entdecken und Spaß!“, schreibt der Verein. Wer dieses Projekt unterstützen möchte, kann das natürlich auch mit einer Hutspende tun. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Kultureller Austausch

Im KUK-Atelier möchte wirKsam e.V. den kulturellen Austausch fördern und sowohl den Vereinsmitgliedern als auch Besuchern jeden Alters neue Kunst- und Kulturerlebnisse, kreative Anreize sowie neue Kontakte ermöglichen. Das passiert mit verschiedenen Veranstaltungsformaten. Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr laden Aktive des Vereins zum offenen Kulturstammtisch.

Am Mittwoch, 17. Juli treffen sich um 19 Uhr PraktikerInnen der Kulturellen Bildung zu einem kollegialen Austausch über Grenzen und Möglichkeiten ihrer Arbeit im Spannungsfeld zwischen künstlerischem Anspruch und pädagogischen Herausforderungen.

Ab dem 3. Juli findet einmal monatlich „Wort Nr. 9 – Gruppe für Text und Wort“ statt. Axel Theysen und Maris Hoffmann laden um 19.30 Uhr Wort-Spieler, Textakrobaten und Literaturinteressierte ein zum gegenseitigen vorlesen und zuhören, zum Austausch über selbst verfasste Texte jeder Form.

Menschen aus allen Himmelsrichtungen dieser Erde lädt Anne van Rennings an jedem zweiten Dienstag im Monat ins „Café Mondial“ im KUK-Atelier zum lockeren Gedankenaustausch.

Am 3. August beteiligt sich „wirKsam e.V.“ mit einem Stand am Stadtfest auf dem Peter-Plümpe-Platz.

Während des „Internationalen Madonnari-Festivals“ vom 20. – 22. September im Forum Pax Christi wird das KUK-Atelier zum internationalen KünstlerInnen-Treffpunkt und der Verein wirkt gemeinsam mit lokalen Künstlern an einem vielfältigen Rahmenprogramm zum Festival mit. Am Wochenende nach dem Festival besteht dann die Möglichkeit im KUK-Atelier an einem Workshop bei Madonnari-Künstlerin Vero Gonzalez aus Mexiko teilzunehmen.

Schon jetzt dürfen sich Freunde der Perkussion den 5. Oktober vormerken. Ab 19 Uhr nutzt Holger Mertin den Raum als Instrument und holt unerwartetes aus Wänden, Podesten und Säulen.

Weitere Programmpunkte sind in Planung und werden regelmäßig auf www.wirksam-ev.de bekannt gegeben. Natürlich freut sich der Verein über Unterstützung für seine Kulturarbeit, als Fördermitglied oder mit einer einmaligen Spende ist das jederzeit möglich.