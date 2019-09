Jahrzehntelang war Albert „Berti“ Metsch eine Institution in der Kevelaerer Schützenfamilie. Am 23. August ist er im Alter von 86 Jahren verstorben. Welche Bedeutung „Berti“ Metsch für die Schützengemeinschaft Kevelaers hatte, erwies sich, als Vertreter aller sechs dem Stadtbund angeschlossenen Bruderschaften dem Verstorbenen am Kevelaerer Friedhof die letzte Ehre erwiesen.