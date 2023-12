Adventsbasar an der Gesamtschule

Inzwischen ist es eine kleine Tradition: An einem Nachmittag im Advent duftet es im D-Gebäude der Gesamtschule Kevelaer nach Plätzchen und Tannen, weihnachtliche Lieder erklingen und eine besinnliche Atmosphäre breitet sich aus.

So luden auch in diesem Jahr die Fünft- und Sechstklässler der Gesamtschule Kevelaer die Öffentlichkeit zu einem Adventsbasar in die Schule ein. Ausgesprochen reich war das Angebot, das die Schülerinnen und Schüler zuvor im Unterricht selber angefertigt hatten. Da gab es Kerzen, Weihnachtskarten, beleuchtete Flaschen, Gestecke, Plätzchen, Basteleien aus Holz und anderen Materialien, Windlichter und und und.

„Unsere Schüler*innen sind richtig kreativ geworden und haben sich echt etwas einfallen lassen. Wir sind stolz, ein solches Angebot auf unserem Basar unterbreiten zu können“, äußert sich Abteilungsleiterin Belgin Gür. Auch Manuela Hebben, Beratungslehrerin an der Gesamtschule Kevelaer, war sichtlich zufrieden: „In dem Basar steckt viel Arbeit, aber wenn man die freudigen Gesichter unserer Schüler*innen und der Besucher sieht, lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall.“

Auch für das leibliche Wohl war mit Punsch, Popcorn, Zuckerwatte und Kuchen bestens von den Schülerinnen und Schülern gesorgt worden. Und zwischenzeitlich ist sogar ein Engel im D-Foyer der Gesamtschule gesichtet worden – wenn das kein gutes Zeichen für die bevorstehende Weihnachtszeit ist!