In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Montag (2. September), 10:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zur Mensa eines Schulzentrums an der Kroatenstraße zu verschaffen. Sie hebelten vergeblich an einer Tür sowie an einem Fenster des Gebäudes.

Allem Anschein nach stiegen die Täter auch auf das Flachdach und beschädigten einen Blitzableiter. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon: 02823 1080.