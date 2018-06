Beim Sommerfest des HPH-Wohnverbundes an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße herrschte einen Nachmittag lang eine entspannte Stimmung.



„Trotz des nicht ganz perfekten Wetters machen wir es uns draußen schön“, sagte der stellvertretende Teamleiter Patrick Böttcher. Mit seinen Kollegen versorgte er die 16 Bewohner. Sie halfen ihnen bei Aufnahme des Grillbuffets, das sie unter dem Pavillon mit diversen Salaten und Fleischsorten vorbereitet hatten.

Seit Existenz des Hauses mache man jedes Jahr das Sommerfest: „Weihnachten, Sommerfest, Nikolaus und Karneval – das sind so unsere Top Vier“, so Böttcher

Die Vorfreude der Bewohner sei schon Wochen vorher spürbar…

