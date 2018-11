Die Gruppe Glaubhaft, das sind 25 junge Erwachsene aus Winnekendonk und Umgebung, die als Chor mit Band (Piano, Gitarren, Querflöte, Schlagzeug, Bass) Gottesdienste, Konzerte oder Hochzeiten musikalisch und textlich gestaltet.

Am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr lädt diese Musikgruppe herzlich zu ihrem Konzert zum Thema „Engel“ in die St. Urbanus Kirche in Winnekendonk ein.

Besinnliche Texte, Neues Geistliches Lied und moderne religiöse Lieder rund um diese Thematik laden ein, schon mit Blick auf den Advent über „Engel“ und „ Selber ein Engel sein“ nachzudenken. Der Eintritt ist frei, am Ende des Abends wird um eine Spende gebeten.

Der Chor

Der Chor „Glaubhaft“ (früher : „Jugendliturgiekreis Winnekendonk“) besteht nunmehr seit 33 Jahren. Er gründete sich im Zuge einer Gemeindemission im Herbst 1985 unter Anleitung der Redemptoristen-Patres aus Bottrop–Kirchhellen, die damals 14 Tage in der Pfarrgemeinde zu Gast waren.

In dieser Zeit fanden sich zunächst einige 14-18 jährigen Jugendliche zusammen, die von nun an Jugendgottesdienste mit Querflöte und Gitarre musikalisch mitgestalteten und auch die inhaltliche Vorbereitung der Messtexte für Jugendliche übernahmen. (daher der Name „Jugendliturgiekreis)

Sie trafen sich jeden Donnerstagabend im Winnekendonker Pfarrheim, um gemeinsam zu singen und zu proben. Was übrigens bis heute so ist.

Längst ist das Wirkungsfeld der Gruppe größer geworden. Zu den Jugendgottesdiensten kamen Familienmessen, Messen unter freiem Himmel, Musicalaufführungen und Konzerte mit Neuem Geistlichem Lied und Gospels. Die Gruppe besteht heute aus rund 25 Sängern und sechs Musikern (Piano, Gitarren, Bass, Schlagzeug und Querflöte).