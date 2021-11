Stefan Clasen hat eine Vereinschronik zum 100-jährigen Bestehen des SV Union Wetten erstellt Was war die letzten 100 Jahre los?

Stefan Clasen hat in den vergangenen Jahren an einer Chronik des SV Union Wetten gearbeitet. Foto: eg

Dass man „ein bisschen bekloppt“ sein muss, sich eines solchen Mammutprojekts anzunehmen, weiß Stefan Clasen ganz genau. Dass er es trotzdem gewagt hat, 100 Jahre Vereinsgeschichte in einer Chronik zusammenzutragen und er heute sein eigenes Buch in den Händen hält, darauf ist der Wettener nun umso stolzer. Rund zehn Jahre Recherchearbeit stecken in seinem Werk. Spätestens jetzt dürfte Clasen den SV Union Wetten jedenfalls in und auswendig kennen. Seit heutigem Donnerstag ist das 450 Seiten umfassende Buch erhältlich.

Eigentlich hätte es bereits Mitte dieses Jahres ausgiebige Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SV Union Wetten geben sollen. Coronabedingt mussten diese abgesagt werden. Der neue Termin steht mit dem 9. April 2022 zwar bereits fest, einen feierlichen Moment können sich die Wettener*innen mit dem Aufschlag der Vereinschronik aber auch jetzt schon bescheren.

Wer das Buch von Stefan Clasen in den Händen hält, hält zehn Jahre Recherchearbeit, 100 Jahre Vereinsgeschichte und ein großes Stück Wettener Geschichte in den Händen. Die Arbeiten zum Werk begann Clasen vor zehn Jahren unmittelbar nach Herausgabe seiner Wettener Fußballchronik. Dass zum 100-jährigen Vereinsbestehen etwas ganz Großes entstehen soll, stand für den Wettener schnell fest.

„Ich habe immer ein Faible dafür gehabt, Statistiken aufzustellen für den Verein“, erzählt Clasen, der seit 1978 im Verein aktiv ist. Was auch sonst, wenn n…