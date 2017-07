Zu viel Stress für Hitzefrei

Wegen der in den letzten Wochen aufkommenden Hitzewelle hatten die Schüler der Sekundarstufe 1 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums an einigen Tagen Unterrichtsentfall und somit um 12.30 Uhr Schulschluss. Die Schüler der Sekundarstufe 2, also EF bis Q2, mussten jedoch weiter in der Schule bleiben. Wie kann es sein, dass es für die jüngeren Schüler zu heiß ist, die älteren Schüler aber bis in die Nachmittage weiter lernen sollen?

Auf diese Frage der KB-Schülerreporter gaben Lehrer der Schule die Antwort, dass die Oberstufenschüler sich keine weiteren Freistunden leisten könnten, da sie sich auf das Abitur vorbereiteten. Auch laut dem Schulministerium NRW dürfen die Schüler der Sekundarstufe 2 kein Hitzefrei bekommen, jedoch soll auf die verminderte Leistungsfähigkeit der Schüler bei solchen hohen Temperaturen Rücksicht genommen werden.

Alina Müller, Vivien Barteczko

9A, Kardinal-von-Galen-Gymnasium