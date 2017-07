Es war kein guter Start für den Investor Hermann Tecklenburg, der sich als Zweiter darum beworben hat, auf der Hüls ein Hotel und Gesundheitszentrum zu errichten. Bis zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am vergangenen Donnerstag schienen sich die Dinge jedoch eingerenkt zu haben; die Politik bereitet sich darauf vor, an diesem Dienstag, dem 11. Juli 2017, in der Sitzung des Rates zwischen zwei Konzepten zu wählen. Jetzt hat mit Schreiben vom heutigen Tag Tecklenburg die Bewerbung um das Projekt zurückgezogen.

Im Wesentlichen führt Tecklenburg, der gemeinsam mit der Familie Janssen, die in Geldern das See Park Hotel betreibt, sowie mit Projektentwicklerin Ellen Mietz angetreten war, eine Ungleichbehandlung durch die Stadtverwaltung als Begründung an. In dem Schreiben an Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler und die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats moniert das Konsortium einmal mehr, dass zur erstmaligen Vorstellung eines Konzeptes für die Hüls nur der Mitbewerber Bernd Zevens eingeladen worden sei. Schon damals hatte Bürgermeister Pichler erklärt, dass die Stadtverwaltung aus der Kommunikation mit Ellen Mietz nicht dieses konkrete Interesse Tecklenburgs herausgehört habe. Tecklenburg und Mietz erhielten daraufhin die Möglichkeit, in einer Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses ihren Gegenentwurf zum Zevens-Modell vorzustellen. Auch das Kevelaerer Blatt hat beid…

