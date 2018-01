Dass unsere Stadt täglich schöner wird, wissen wir schon lange. Und dass sich die vielen positiven Veränderungen auch außerhalb der Stadtgrenzen inzwischen herumgesprochen haben, zeigt die Zahl der vielen, vielen Besucher auch außerhalb der sogenannten „Pilgersaison“. Nun gehört zum gepflegten Image natürlich auch ein gepflegtes Äußeres, sprich, gehobene Kleidung. Wenn ich so durch die Straßen gehe, sehe ich viele Geschäfte…



Dass unsere Stadt täglich schöner wird, wissen wir schon lange. Und dass sich die vielen positiven Veränderungen auch außerhalb der Stadtgrenzen inzwischen herumgesprochen haben, zeigt die Zahl der vielen, vielen Besucher auch außerhalb der sogenannten „Pilgersaison“. Nun gehört zum gepflegten Image natürlich auch ein gepflegtes Äußeres, sprich, gehobene Kleidung.

Wenn ich so durch die Straßen gehe, sehe ich viele Geschäfte, die so etwas durchaus anzubieten haben. Was mir zu meinem oder vielmeh…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.