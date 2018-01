Am Ende standen sie fast alle auf den Stühlen. 200 Gäste der Wettener Kappensitzung brachten den vollbesetzten Knoase-Saal zum Beben. Ein buntes Programm, inklusive der stimmungsvollen Playback-Show am Ende, hatte drei Stunden lang für viel Gelächter und gute Laune gesorgt. „Wir machen wie immer voller Breitseite“, hatte Bernd Ingenhaag gleich am Anfang nicht zu viel versprochen. Gemeinsam mit Moderator Wilfrie…