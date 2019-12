Weihnachtssingen an anderer Stelle

Das gemeinsame Singen, das für den kommenden Sonntag, 22. Dezember 2019, ab 20 Uhr auf dem Kapellenplatz geplant war, wird aus „organisatorischen Gründen“ dort nicht stattfinden. Das erklärte der Initiator der Veranstaltung, Tom Löwenthal, gegenüber der KB-Redaktion. Das Event sei so wie geplant nicht umzusetzen gewesen. Stattdessen werde man in Absprache mit den Veranstaltern des Advents- und Krippenmarktes ab 20 Uhr auf der Bühne am Arche Noah Brunnen ein Programm aus „Musik und Meditation“ anbieten, bei dem der Pianist selbst und einige Gäste mitwirken werden.

Die katholische Kirche und alle anderen Beteiligten stünden dem Ansatz wohlwollend gegenüber, damit das gemeinsame Singen als Bestandteil der Weihnachtszeit in Kevelaer auch in diesem Jahr durchgeführt werden kann – wenn auch in abgewandelter Form. Selbstverständlich würden auch dort traditionelle Weihnachtslieder gesungen, aber auch moderneres Liedgut dargeboten, so Löwenthal. Dazu würden auch Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche eingeladen, die ihre Gedanken zum Advent und zu Weihnachten mit einfließen lassen.

Alle Sänger und Sängerinnen aus Kevelaer und Umgebung und alle anderen Gäste sind herzlich eingeladen – wie auch am Kapellenplatz in den vergangenen zwei Jahren – mitzuwirken. Das wäre auch ein würdiger Abschluss des Advents- und Krippenmarktes, meinte der Dirigent. Löwenthal drückte seine Hoffnung aus, dass das Event, das mittlerweile über Kevelaer hinaus Bekanntheit erlangt habe, im kommenden Jahr wieder an alter Stätte durchgeführt werden kann. Für die Organisatoren des Advents -und Krippenmarktes erklärte Mitorganisator Winfried Jansen: „Wir freuen uns alle auf einen schönen gemeinsamen Abend.“