Je näher das große Fest rückt, umso mehr Märkte und kleine Ausstellungen öffnen ihre Tore, um schon ein wenig auf die besinnliche Zeit einzustimmen - so auch die Adventsausstellung auf dem in den Niersauen zwischen Kevelaer und Wetten gelegenen Hof der Familie Valks, die am vergangenen Wochenende zu einem Besuch einlud. „Das machen wir schon seit zehn Jahren“, konnte sich Hofinhaberin Diana Valks-van Adrichem mit ihrem Mann Bernd angesichts des Jubiläums über regen Zuspruch freuen.