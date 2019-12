Fachfrau in Fragen des guten Tons

Jüngst kam die frisch gewählte Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Auch drei mit dem Kevelaerer Wirtschaftsleben fest verbundene Köpfe fanden das Vertrauen der Mitglieder und wurden in das 84 Vertreter umfassende Gremium gewählt. Das KB möchte diese Gelegenheit nutzen und nacheinander die drei Aktiven in ihrem unternehmerischen Umfeld vorstellen und der Frage nachgehen, was sie antreibt, sich in der IHK zu engagieren. Den Anfang macht dabei in dieser Woche Annegret Welbers. Mit ihrem Musikhaus ist sie nicht nur in Kevelaer eine feste Größe für Musiker und Musikfreunde. Es folgen Anna van den Hövel, Geschäftsführerin bei Krause & Schwarz, und Thomas Müller von der Verbandssparkasse Goch, Kevelaer, Weeze.