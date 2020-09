Verabschiedung bei der Stadt

In diesem Jahr sind bereits einige langjährige Mitarbeitende bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten.

Coronabedingt wurde die Verabschiedung im Rahmen einer kleinen Feierstunde nun nachgeholt. In dieser dankten Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und der Vorsitzende des Personalrates, Stefan Reudenbach, den ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern für ihre engagierte und langjährige Tätigkeit bei der Wallfahrtsstadt.

In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden: Helmut Langenberg, Leitender Schwimmmeister des Frei- und Hallenbades (links), Willi Simons, Sachbearbeiter in der Poststelle (2.v.l.), Andrea Mertens-Smit, Reinigungskraft im Konzert- und Bühnenhaus und Angelika Jovic, Erzieherin in der Kindertagesstätte Spatzennest am Keysershof (rechts).

Foto: Wallfahrtsstadt Kevelaer