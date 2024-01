Öko-Modellregion verlängert Förderrichtlinien

Die Öko-Modellregion Niederrhein unterstützt Lebensmittel-Verarbeitende, Gastronomen, Gemeinschaftsverpflegung und Handel beim Erlangen der Bio-Zertifizierung und hat wegen der steigenden Nachfrage ihre Förderung für erstzertifizierende Betriebe bis Ende 2024 verlängert. Die Förderung der Bio-Zertifizierung innerhalb der Kreise Kleve und Wesel zielt darauf ab, den Bio-Anteil in der Außer-Haus-Verpflegung insgesamt zu erhöhen.

Der Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten mit kurzen Transportwegen und die Stärkung der Landwirtschaft am Niederrhein stehen dabei im Vordergrund. So muss langfristig mindestens ein Bio-Produkt aus den Kreisen Kleve oder Wesel bezogen werden, um die Förderung in Anspruch nehmen zu können.

Vorreiter in Kevelaer

Als Vorreiter zeigt die Schulmensa von SOS-Kinderdorf Niederrhein in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, dass eine Bio-Zertifizierung schnell und einfach zu erlangen ist. Sie hat sich als erste Produktionsküche Bio-zertifizieren lassen und bezieht neben anderen Bio-Produkten auch regionales Bio-Rindfleisch von Naturverbund aus Wachtendonk.

Weitere Einrichtungen befinden sich im Prozess, sich zertifizieren zu lassen. Wer Interesse an einer Förderung der Bio-Zertifizierung hat, kann die Förderrichtlinie unter www.kreis-wesel.de mit dem Suchbegriff „Förderung Biozertifizierung“ finden.

Weitere Förderungen

Darüber hinaus gibt es auch weitere Förderungen auf Landesebene, wie beispielsweise die Richtlinie zur Förderung der Beratung von Unternehmen der Außer-Haus-Verpflegung (RiBe AHV) vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, bei dem die Unternehmen ihren Umstellungsprozess von einem externen Berater begleiten lassen können. Gemeinsam werden Möglichkeiten für Einsparpotenziale analysiert und umgesetzt. Eine Förderung der Beratung ist auch dann möglich, wenn man sich schon Bio-Zertifizieren lassen hat und den Bio-Anteil ausweiten möchte.

Öko-Modellregion

Die Öko-Modellregion Niederrhein ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreise Kleve und Wesel und wird vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Für Auskunft über weitere Informationen steht die Öko-Modellregion Niederrhein per E-Mail unter kirstin.surmann@kreis-wesel.de oder telefonisch unter 0281/207-4015 zur Verfügung. Ansprechpartnerin ist Kirstin Surmann.