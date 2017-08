„Unter uns“-Star Ramon Ademes mit sozialschwachen Kids im Irrland

Twisteden. Der Verein Kölsche Kraat Hilft e.V. war vergangenen am Sonntag, 13. August, mit 60 Vereinskindern sowie zehn Kindern von der Arche Köln und vielen Mitgliedern und

Sponsoren zu Gast im Irrland in Kevelaer. Der Erlebnis Bauernhof ist für Kinder bis 13 Jahren ein absolutes Highlight.

Ramon Ademes, „Unter uns“-Star und Gründer des Vereins: „Wir hatten im Irrland ein Haus

gemietet mit eigenem Grillplatz und hatten mit insgesamt 120 Personen einen spannenden

Tag in Kevelaer. Wir wollten den Mädchen und Jungen in den Ferien Abwechslung.“

Der Verein ist auf Spenden angewiesen, um sozialschwache Kinder und Jugendliche zu

unterstützen. Die Busfahrt von Köln nach Kevelaer wurde von Rheinland Touristik organisiert und gesponsert.

Der Verein Kölsche Kraat Hilft e.V. von RTL „Unter uns“-Star, Sänger und Entertainer Ramon Ademes aus Köln unterstützt seit vielen Jahren Familien mit sozialschwachem Hintergrund und möchte den Kindern helfen das Leben etwas einfacher und schöner zu gestalten. Mit vielen bunten Aktionen in jedem Jahr zaubert der Verein den Kindern ein strahlendes Lächeln ins Gesicht. Weitere Informationen: www.koelschekraat-hilft.de