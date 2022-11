Stephan Wolters bei Wallfahrtsrektor Kauling

Zu einem intensiven Austausch über kirchliche und gesellschaftliche Themen trafen sich der Landtagsabgeordnete Stephan Wolters und der Rektor der Wallfahrt und Pfarrer an St. Marien in Kevelaer, Gregor Kauling. Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und die daraus folgenden Änderungsprozesse in der Kirche nahmen dabei breiten Raum ein. Beide sind sich darin einig, dass der Blick dabei nach vorne gerichtet werden muss. Immer noch sind viele Menschen im kirchlichen und sozialen Bereich ehrenamtlich engagiert, ihre wichtige Arbeit muss wieder mehr im Vordergrund der Betrachtung stehen. Gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse, zunehmend geprägt durch die Sorge um das Klima, aber auch durch den Ukraine-Krieg, sind die Herausforderungen, denen sich auch die christlichen Kirchen stellen. Pfarrer Gregor Kauling stellte zufrieden fest, dass sich die Wallfahrt in Kevelaer nach der Corona-Pandemie wieder positiv entwickelt hat, die Besucherzahlen hatten zuletzt wieder deutlich zugenommen. Gegenüber Stephan Wolters berichtete er auch von aktuellen Überlegungen, wie das Gebäudeensemble rund um den Kapellenplatz mit einem veränderten Nutzungskonzept zukunftsorientiert aufgestellt werden kann.