Tauchen, Training und eine Bootstour

Zum 23. Mal reisten die Wasserballer des Kevelaerer SV zur Saisonvorbereitung nach Sizilien. Für das „dolce vita“ sorgte das Hotel in Cefalu, kulinarisch sollte es an nichts fehlen. Eher doloroso (schmerzhaft, bitter) waren die Spielergebnisse, die eingefahren wurden.

Vier Freundschaftsspiele gab es gegen Palermo, davon drei Niederlagen, in einem zwischenzeitlichen, vierten Spiel traten gemischte Teams aus Sizilianern und Niederrheinern gegeneinander an. Die deutlichen Siege für die Palermitaner waren nicht zu erwarten gewesen, da viele der angereisten Marienstädter in der letzten Saison durch gute Leistungen überzeugen konnten.

Zehn Tage lang fand das Trainingslager statt. Zu elft reisten die Kevelaerer auf Sizilien an. Dies bot die Möglichkeit, Trainingsspiele selbst, ohne angereisten Gegner durchzuführen. Der Trainingsmodus war der gleiche wie in den Vorjahren.

Morgens vor dem Frühstück gab’s eine längere Schwimmdistanz im Mittelmeer mit anschließend, einigen Übungen zur Verbesserung des Ballhandlings. Am späten Nachmittag nach dem Aufbau des Wasserballfeldes standen komplexe Übungen mit Torabschluss oder Freundschafts- und Trainingsspiele auf dem Programm.

Ergänzt wurde das Training durch Tauchgänge mit interessanter Mittelmeerfauna und Rennrad fahren in der Madonnie. Weitere, eher kulturelle Highlights waren eine Wanderung zur Klosterruine San Giorgio im Hinterland und eine Bootstour auf die Inseln Lipari und Vulcano.