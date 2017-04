Stolz auf das Projekt „Platz 3“

Die Mitglieder der Tennis­abteilung des Sportvereins SV Union Wetten 1921 e.V. waren in den vergangenen Wochen wieder sehr fleißig und haben die Tennisanlage aus dem Winterschlaf geweckt.

Dazu wurden die Tennisplätze hergerichtet, das Clubhaus gereinigt und die Außenanlagen gepflegt. Besonders stolz ist der Vorstand der Tennisabteilung, dass in den letzten Monaten der dritte Tennisplatz wieder spielfähig gemacht wurde. Aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen wurde das Projekt „Platz 3“ im letzten Jahr angegangen und fand nun mit der Einsegnung durch Berthold Steeger seinen Abschluss. „Die planerische Umsetzung und die Finanzierung des neuen Platzes wurden in vielen Stunden von den Vorstandsmitgliedern unter dem Vorsitz von Abteilungsleiter Marcel Deinert in die Tat umgesetzt“, sagte der Diakon. „Nun stehen den Tennismitgliedern drei tolle Plätze zur Verfügung, die auch schon ausgiebig bespielt werden.“

Nach der Einsegnung folgte die offizielle Saisoneröffnung mit Kaffee und Kuchen, Würstchen und Getränken. Tennistrainer Guido Driess trainierte mit den Kindern. Die Erwachsenen spielten auf den anderen Plätzen ein paar spannende Doppel aus. Bei schönem Wetter wurde es ein rundum gelungener Auftakt in die neue Tennissaison.

Die Mitglieder der Tennisabteilung Wetten nehmen auch in der neuen Saison wieder an der Medensaison teil. In Kooperation mit dem Tennisverein Hartefeld machen 18 Kinder und Jugendliche aus Wetten in verschiedenen Gruppen an den Medenspielen mit. Die Herren bilden eine Kooperation mit dem Tennisverein Winnekendonk und spielen in der Gruppe Herren 30 Kreisklasse A.