Insgesamt 1.440 Atempausler

Egal ob Wing Chun, Waldatmen oder Zumba – die kostenfreien Schnupperkurse der „Atempause“ haben vom 17. Juli bis 04. August 2023 trotz durchwachsenem Wetter viele Teilnehmer in den Solegarten St. Jakob gelockt.

Bereits zum achten Mal wurde das kostenfreie Mitmach-Event vom Kevelaer Marketing mit Unterstützung der Volksbank an der Niers, der AOK Rheinland/ Hamburg sowie dem KreisSportBund Kleve e. V. und in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen Sportpartnern auf die Beine gestellt. Insgesamt durfte das Organisationsteam 1.440 Teilnehmer zu den Kursen begrüßen. Der krönende Abschluss – das Open Air Kino mit dem Film „Der Nachname“ – wurde wetterbedingt auf den 11. August 2023 verlegt.

Guter Mix aus Altbewährtem und Neuem

Das Kursangebot war breit gefächert und bot von Fitness über Entspannung hin zur Entschleunigung für jeden etwas. Ganz neu dabei waren Lachyoga, Zumba Kinder, Line Dance und das Familienangebot vom Kneipp Verein Gelderland e. V. Auch in diesem Jahr wurden wieder von Edeka Brüggemeier kostenfrei frisches Obst und kühle Getränke für die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer zur Verfügung gestellt.

Während die erste Woche noch schönstes Wetter garantierte, waren die beiden kommenden Wochen recht durchwachsen. Trotz dieser teils widrigen Umstände lag die Gesamtteilnehmerzahl knapp hinter der Zahl der letzten Jahre.

„Wir freuen uns sehr, dass die ‚Atempause‘ auch im achten Jahr wieder so gut angenommen wurde und wir damit das Thema Gesundheit im Solegarten St. Jakob weiter in den Fokus bringen konnten“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings dazu.

Im nächsten Jahr wieder fest eingeplant

Aufgrund der Beliebtheit des Events ist er zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender des Kevelaer Marketing geworden. Wer sich in den letzten drei Wochen der Sommerferien im kommenden Jahr in und um Kevelaer aufhält, darf sich gern erneut auf die große Bandbreite an unterschiedlichen kostenfreien Fitness- und Entspannungskursen im Solegarten St. Jakob direkt neben dem Gradierwerk freuen.