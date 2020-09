Volleyballer weiter auf Erfolgskurs

Zuletzt durften beide Herrenmannschaften des KSV auswärts antreten. Den Anfang machte die erste Mannschaft. Als ungeschlagener Tabellenführer der Volleyball-Verbandsliga fuhren die Herren von Trainerin Heike Thyssen zum ART Düsseldorf II.

Heike Thyssen musste lediglich auf Luca Tönißen verletztbedingt verzichten. Dafür rückte Jan Broeckmann aus der zweiten Mannschaft nach. In der Startformation vertraute Thyssen, mit Robin Broeckmann, Christian Neuendorf, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marcel Thyssen und Robin Verhoeven auf ihre bewährten Stammkräfte.

Auch wenn die Anfangsphase ausgeglichen war, merkte man doch schnell, dass der KSV an diesem Tag für die Spieler des ART Düsseldorf II eine Nummer zu groß ist. Auch ohne zu glänzen, konnte der KSV Mitte des ersten Satzes, beim Stand von 10:10, mit vier aufeinanderfolgenden Punkten davonziehen. Diesen Vorsprung baute der KSV zum Ende des Satzes noch auf 25:19 aus.

Auch der zweite Satz, nun mit Florian Reschke für Robin Broeckmann über die Außenposition, verlief ähnlich. Auch hier zog der KSV zur Mitte des Satzes ein wenig an und sicherte sich so auch Satz Nummer 2 mit 25:17. Im dritten Satz nutzte Heike Thyssen die Überlegenheit, um in der Aufstellung zu rotieren.

Christian Neuendorf pausierte nun und Florian Reschke wechselte auf die Mittelblockerposition. Robin Broeckmann kam ebenfalls wieder zurück auf das Feld. Nun war der KSV von Beginn an überlegen. Beim Stand von 16:7, bzw. 18:12, kamen Jan Broeckmann und Marc Ophey auch noch zu Einsatzzeiten. Ohne an seine Grenzen gehen zu müssen, erledigte die Mannschaft diese Pflichtaufgabe und spielte weiterhin souverän. Mit 25:18 ging folgerichtig auch der dritte Satz an den KSV.

Für den Kevelaerer SV spielten: J. Broeckmann, R. Broeckmann, Neuendorf, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen und Verhoeven.

Nach diesem weiteren 3:0 Erfolg steht der KSV weiterhin ganz oben in der Tabelle der Verbandsliga und darf sich am nächsten Wochenende auf das heimische Spitzenspiel gegen die, ebenfalls noch ungeschlagene, SV Wipperfürth freuen. Anpfiff ist am Samstag, 3. Oktober, um 17 Uhr in der Zweifachhalle des Schulzentrums Hüls.

Die zweiten Mannschaft des KSV hatte es mit dem SV Schermbeck zu tun. In der Bezirksliga treten in dieser Saison nur sieben Teams an. So war es am dritten Spieltag der erste Einsatz der KSV-Reserve.

Der Gegner war ein Unbekannter für den KSV und hatte schon einen 3:0 Erfolg aus dem ersten Spiel auf seiner Seite verbuchen können.

Der KSV kam aber gut in die Partie und angeführt von Zuspieler Andreas Holtappels wurde Satz eins mit 25:20 gewonnen. In der Folge wechselten sich bei beiden Mannschaften Höhen und Tiefen ab.

Entscheidung im Tie-Break

Das spiegelte sich auch in den Satzergebnissen wider. Die Sätze zwei und vier konnte Schermbeck für sich verbuchen. Satz drei ging wieder an den KSV.

Das Spiel musste also im Tie-Break entschieden werden. Hier hatte der SV Schermbeck die besseren Nerven. Aber auch die Eigenfehlerquote des KSV verhinderte ein besseres Abschneiden. Mit 15:11 geht Satz Nummer fünf an Schermbeck und der KSV muss sich mit einem Punkt begnügen.

Für den Kevelaerer SV II spielten beim 2:3 (25:20, 17:25, 25:18, 25:27, 11:151): Bergers, Broeckmann, Eyll, Holtappels, Ophey, Peters, Pytlik und Reuters

Auch die zweite Mannschaft hat am kommenden Wochenende ein Heimspiel und empfängt am Samstag, 3. Oktober, um 12.30 Uhr den 1. VBC Goch. Gespielt wird auch hier in der Zweifachhalle des Schulzentrums Hüls.