„Stoffqult“ feiert fünfjähriges Bestehen

Ein großes Buffet, viele Menschen und Partystimmung – dieses Bild sollte sich den Kunden an diesem Wochenende im Kevelaerer Geschäft „Stoffqult“ an der Busmannstraße bieten. „Wir wollten es richtig knallen lassen“, sagt Geschäftsinhaberin Sabine Toonen, die sich von der durch Covid-19 abgesagten Feier nicht die Freude über das fünfjährige Bestehen ihres Ladens nehmen ließ. Im Jahr 2015 eröffnete die in Kalkar lebende Geschäftsfrau ihren Laden in Goch, wechselte ein Jahr später nach Kevelaer auf die Bahnstraße und zog vor eineinhalb Jahren zur Busmannstraße um. Zur Feier gab und gibt es für die Kunden aktuell Prozente auf das Sortiment und im September gab es die Chance, an einer Tombola teilzunehmen. Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung Kevelaer besuchte Toonen und ihr Team am heutigen Freitag, 25. September 2020, um als „Glücksfee“ die Gewinner der Verlosung zu ziehen.