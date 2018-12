Am Freitagabend wurde der robinrote, elektrisch angetriebene Krankenfahrstuhl der Marke Comet Pro mit dem Versicherungskennzeichen 768PJJ von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Krankenfahrstuhl hatte in Kevelaer von einer Gaststätte an der Alten Wember Straße gestanden.

Durch aufmerksame Bürger wurde am nächsten Mittag der entwendet Krankenfahrstuhl im Bereich des Klostergarten aufgefunden. Er konnte an den Eigentümer ausgehändigt werden. Die Ermittlungen dauern an.