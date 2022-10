Für den naturnahen Garten belohnt

In Kevelaer wurden kürzlich mal wieder Bürgerinnen und Bürger belohnt, die mit einem naturfreundlichen Garten einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. Denn die Wallfahrtsstadt hat in diesem Jahr nicht nur einen Wettbewerb für diejenigen ausgelobt, die ihren Schottergarten umgestalten wollen (das KB berichtete), sondern auch für diejenigen, die bereits eine Insektenoase besitzen. Familie Hax-Perau erhielt in der vergangenen Woche den ersten Preis des zweiten Vorgartenwettbewerbs der Stadt Kevelaer.

Bei dem Fotowettbewerb wurde ein insektenfreundlicher und naturnaher Vorgarten prämiert. Der Garten der Kevelaerer Familie Hax-Perau hat die Jury vor allem durch seine große Artenvielfalt an Pflanzen überzeugt, die über das ganze Jahr Nahrung und Unterschlupf für Insekten und Co. bietet.

Der Umweltbeauftragte der Wallfahrtstadt, Sébastien Belleil, und Botaniker Theo Mohn überreichten Barbara Hax-Perau neben einem Gutschein (KevelaerCard) auch die Auszeichnung für ihren insektenfreundlichen Garten.

Der Garten blüht zu jeder Jahreszeit

Inspiration für die Bepflanzung hat sich die Familie unter anderem in Urlauben in Frankreich geholt. „Wir sind sehr naturverbunden. Indem wir Bienen und anderen Insekten einen Lebensraum in unserem Vorgarten bieten, leisten wir ganz einfach unseren Beitrag und tun etwas Gutes für die Umwelt“, sagt Hax-Perau. Ihr war es außerdem wichtig, dass zu jeder Jahreszeit etwas im Vorgarten blüht: Im Februar kommen die ersten Krokusse, im Frühling geht es weiter mit der Roten Lichtnelke und Schafgarbe und selbst jetzt blühen Gaura und Spornblume noch in ihrem Vorgarten.

Unterstützt wurde der zweite Vorgartenwettbewerb vom Biohof Etzold und dem Hüdderather Hofladen. Mehr Informationen zu den beiden Wettbewerben der Wallfahrtsstadt Kevelaer und ihren Partnern finden Interessierte im Internet unter https://www.kevelaer.de/de/inhalt/vorgarten/.