Grüße von der Insel in die Heimat

Vor Kurzem ist das diesjährige Ameland-Mädchenlager aus Kevelaer auf die geliebte Insel gereist. Von ihrer abenteuerlichen Ferienreise schicken die Mädchen und ihre Betreuerinnen einen Lagerbericht in die Heimat:

„Liebe LeserInnen, nach einem spaßigen Marsch von der Fähre zum schönen Lager am Kooiplaats, haben wir uns schon gut auf der Insel Ameland eingelebt. Spiel und Spaß sind immer mit dabei. Jeden Tag spielen wir neue superspitzenklassetolle Spiele. Am liebsten mochten wir das Hö-Spiel, das Chaos-, Risiko- und Fantasyspiel. Ganz besonders freuen wir uns auf das Betreuersuchspiel. Die Kochis beglücken uns Tag für Tag mit atemberaubend leckerem Essen. Die Betreuer ermöglichen uns eine sehr schöne Zeit und die Gemeinschaft wächst immer mehr. Wir sind sehr glücklich, nach zweijähriger coronabedingter Lagerpause endlich wieder auf der Insel zu sein.

Ein besonderer Dank geht an alle Sponsoren, die uns das Lager durch ihre vielen Spenden ermöglichen: Herzlichen Dank an Dachdecker Meisterbetrieb Keuler, Stern Apotheke Monika Schwarz, Bauer Meurs, Provinzial Michael Heilen, Piva-Eiscafe, Eiscafe Theatro Kevelaer, Volksbank an der Niers, Buchhandlung Bercker, Bücherstube Angenheyster, Firma Nacke, Radio Heckens und Raphael Bröcheler.

Liebe Grüße senden die 12 abenteuerlichen Prinzessinnen“