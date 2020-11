Seit 60 Jahren trainieren die Kevelaerer „Maikäfer“

Sieben junge Frauen, ein Stammtisch und erste gemeinsame sportliche Aktivitäten im Mai 1960 - mehr brauchte es nicht, um den Kevelaerer Gymnastikclub „Die Maikäfer“ ins Leben zu rufen. Doch der Name geht nicht allein auf den Gründungsmonat zurück. Eine bei den Sportlerinnen beliebte Gymnastikübung - auf dem Rücken liegend mit angezogenen Beinen - habe damals schlichtweg an die kleinen Tierchen erinnert, erzählen die Mitglieder. Die ersten Jahre verbrachten die Sportlerinnen im Saal der Gaststätte „Valks“ in Kevelaer. Neben den wöchentlichen Sportstunden standen aber auch gemeinsame Ausflüge und Kurztrips auf dem Programm. Heute besteht der Club noch aus 23 Damen.