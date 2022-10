Oktoberfest in Kevelaer an zwei Tagen

Die Schießsport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer feiert in diesem Jahr runden Geburtstag. Das Oktoberfest des Vereins geht in die zehnte Runde. Aus diesem Anlass veranstaltet der Förderverein der SSG das Event in diesem Jahr gleich im Doppelpack: Am 7. und 8. Oktober 2022 öffnen sich wieder die Türen zum Festzelt auf dem Parkplatz am Sportzentrum Hüls am Hallenbad.

Stimmung, Livemusik, Buffet

Begonnen hat das Oktoberfest als Abschluss der Schießsportwoche der SSG Kevelaer. Die ursprüngliche Atmosphäre hatte sich schnell rumgesprochen und so fand das Format viele neue Fans. Vor vier Jahren erfolgte dann der Umzug in das jetzige Festzelt. Damit konnte die Besucherkapazität auf bis zu 600 Personen erweitert werden. Was aber geblieben ist, sind urige Stimmung, enger Kontakt der Livemusik zum Publikum und das Oktoberfestbuffet.

„Wir setzen auf Qualität und die Zufriedenheit der Gäste. Daher kann sich jeder Gast am Buffet frei bedienen“, betont Lambert Janshen, Vorsitzender des Fördervereins. Bei Schweinshaxen, Hähnchensticks, Leberkäse, Sauerkraut und Kartoffelpüree sollen kulinarisch alle Gäste auf ihre Kosten kommen. Auch die Band „Klostergold“ passt in das Konzept des Veranstalters: Die sechsköpfige Band liefert handgemachte Livemusik.

„Im letzten Jahr konnten wir das Oktoberfest als eines von wenigen durchführen. Und auch dieses Jahr freuen wir uns, dass wir den Freunden des Oktoberfestes am Niederrhein dieses Event anbieten können“, erklärt Georg Joosten vom Organisationsteam.

Tickets online verfügbar

Für das Jubiläumsoktoberfest werden die Eintrittskarten inklusive freiem Buffet im Vorverkauf noch online für 30 Euro pro Karte angeboten. Der vergünstigte Vorverkauf in den örtlichen Abgabestellen ist bereits beendet. Online-Tickets und Infos gibt‘s im Internet unter www.oktoberfest-kevelaer.de. Einlass zum Oktoberfest ist an beiden Tagen jeweils um 18 Uhr.