Schützen feiern 400-jähriges Bestehen

Anlässlich des Jubiläums werden die Kervenheimer Schützen ihr Königsschießen nicht nur erstmalig auf dem Burghof der Burg Kervenheim abhalten, sondern an zwei Tagen ein innovatives Kaiser-, Prinzen-, Königs- und Kinderkönigsschießen veranstalten.

Durch die Verlagerung auf den Burghof rückt das Fest für Klein und Groß direkt ins Zentrum Kervenheims. Die St. Sebastianer unterstreichen mit diesem Umzug, wie sehr sie in der Mitte Kervenheims beheimatet sind, wobei alle Gäst*innen aus nah und fern herzlich willkommen sein wird.

Alle dürfen schießen

Zum Start des zweitägigen Jubiläums-Königsschießens am Freitag, 10. Juni 2022, wird es ab 18 Uhr ein absolutes Novum geben – ein „Jedermann-Schießen“. „Jedermann-Schießen“ bedeutet tatsächlich, dass jede Frau und jeder Mann teilnehmen darf, eben nicht nur die Mitglieder des Schützenvereins. Es wird attraktive Preise geben, und was genau als Zielobjekt in dem eigens für dieses Wochenende organisierten Hochstand dient, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Natürlich verpflichtet sich niemand zu irgendetwas, selbst wenn er oder sie einen „Preis“ schießt…

Im Vordergrund sollen „der Spaß an der Freud“ und der Gemeinschafts- und der Wettkampfgedanke stehen. Freuen dürfen sich die Gäst*innen neben dem Spektakel des „Jedermann-Schießens“ auf Live-Musik von Gerrit Quade mit Band, die garantiert zum Feiern, Tanzen und Mitsingen einlädt, sowie auf kühle Getränke und Leckereien vom Grill.

Am Samstag, 11. Juni 2022, treten dann die Profis und die, die es mal werden wollen, im Rahmen der jeweiligen Kaiser-, Prinzen-, Kinderkönigs- und Königsschießen ans Gewehr.

Spaß für die Kleinen

Für die kleinen Besucher*innen wird an beiden Tagen eine Hüpfburg zum Erobern bereitstehen, am Samstag werden die Kervenheimer Jungschützen die Kids auf einer Spielstraße mit unterhaltsamen Spielen bespaßen.

Traditionell müssen sich die Besucher*innen weder wetter- noch sicherheitstechnische Sorgen machen. Gegen Wetterkapriolen, egal ob Sonne oder Regen, werden überdachte Sitzplätze vorhanden sein. Ob man sie nun nutzt, um beim Kaffee zu klönen, in Ruhe eine Bratwurst zu essen oder sich einfach nur mal so zu setzen.

Und zum Thema Sicherheit: Angeschossen werden kann natürlich niemand, denn das Gewehr ist fix montiert, vom TÜV abgenommen und kann nur Richtung „Vogel“ schießen. Zudem wird es vorschriftsgemäß von Schießmeistern betreut und bewacht. Es ist also angerichtet für ein fröhliches, unbeschwertes und geselliges Wochenende.