„Da haben wir ja heute eine ganze Menge geschaft“ schlug Christian Franken zufrieden die Notenblätter an dem Klavier zu und verabschiedete die 17 Männer und Frauen, die sich in den zwei Stunden zuvor von ihm gesanglich hatten anleiten und motivieren lassen.

Zwischendurch hatte der Leiter des Twistedener Cäcilienchors im Pfarrheim immer wieder humorvolle Bemerkungen auf Lager wie „Schön, aber schön falsch.“ Er gab den Chormitgliedern konkrete Tipps zur Annäherung an das jeweilige Stück („Piano singen, es geht erstmal nur um den Klang“). Und er widmete sich der jeweiligen Stimmfarbe, von Sopran über Tenor und Bass bis Alt.

Der Cäcilienchor probt wieder für ein Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein, das in der Twistedener Kirche am 11. April stattfinden soll. „Bis vor zwei Jahren haben wir regelmäßig im Frühlin…

