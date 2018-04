Letzten Freitag starb mit Matthias „Matthes“ Kröll (86) eine der prägendsten Gestalten der Ortschaft in den vergangenen Jahrzehnten. Am 3. Februar 1962 wurde Kröll zum ersten Vorsitzenden des Vorsitzenden des Sportvereins Union Wetten gewählt. Damals konnte er sicher noch nicht ahnen, dass er eine Ära begründen würde, die insgesamt 51 Jahre lang andauern würde.



Von 1950 bis 1960 schnürte Kröll zumeist als Mittelfeldspieler in der ersten Mannschaft der SV Union seine Fußballschuhe. In der Zeit absolvierte er über 200 Meisterschaftsspiele für die „Erste“. „Er war immer ein fairer Spieler“ erinnert sich sein früherer Mitspieler und Torhüter Heinz Hegmanns. Aber mit dem Fußball war lange noch nicht Schluss. Zwischen 1963 bis 1981 absolvierte Kröll noch weitere 334 Spiele.

Unter seiner Regie wurde der Verein das, was er heute ist: ein Klub mit vielfältigen Sportabteilungen und über 1.000 Mitgliedern, von ursprünglich unter 200.

Kröll begründete neue Abteilungen vom Tischtennis (1963), über Gymnastik (1966), Volleyball (1972) und Vereinsjugend (1973) bis z…

