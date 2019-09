Musik als Weltsprache

Dass es bei Musicals nicht immer nur die lustigen oder die zu Herzen gehenden Solopartien sein müssen, die den Zuschauer eintauchen lassen in eine meist etwas überzogen bunt gezeichnete, aber dennoch irgendwie schwarz-weiße Welt, das hat der Theaterchor Niederrhein mit seinen Programmen in Kevelaer durchaus schon bewiesen. Dass es in der Partnerstadt Bury St. Edmunds mit „The Voice Squad“ einen Chor gibt, der diesen Beweis mindestens ebenso stark zu führen in der Lage ist, war für viele Kevelaerer neu. Bei zwei gemeinsamen Auftritten in der Wallfahrtsstadt konnte man sich am vergangenen Wochenende davon überzeugen, welche Qualität das bekommen kann.