Ruth Kröll und Hans-Peter Ostendorp gaben sich nach 21 Jahren Beziehung das Jawort Heimliche Hochzeit in Kenia

Ruth und Hans-Peter Ostendorp gaben sich am Strand in Kenia das Jawort. Foto: privat

Als Hans-Peter Ostendorp und Ruth Kröll am 6. Februar im Flieger nach Kenia saßen, war der Plan klar: Am 22.2.2022 sollte geheiratet werden. Auf einer Privatinsel. Ohne Brimborium. Fast ganz allein. Und auch wenn die Bürokratie dem Kevelaerer Paar einige Hürden in den Weg stellte, die beiden die Hoffnung beinahe aufgegeben hatten, gab‘s ein Happy End. Als Herr und Frau Ostendorp kehrten sie nach Deutschland zurück. Mit dem Ring am Finger. Und das nach mehr als 20 Jahren Beziehung.

Für Hans-Peter Ostendorp und Ruth Kröll war von Beginn an klar: Wenn geheiratet wird, dann ohne großes Tamtam, im kleinen Kreis und an einem außergewöhnlichen Ort. „Denn normal kann jeder.“ Zwei Jahrzehnte haben sich die Wettenerin und der Kevelaerer, die seit 2001 zusammen sind, Zeit gelassen. Die als Urlaub geplante Kenia-Reise im Februar dieses Jahres schien schließlich perfekt, um sich das Jawort zu geben – nicht zuletzt wegen des besonderen Datums.

Ihre Reisebegleiter Lydia und Jürgen Renfordt, ein befreundetes Musiker-Ehepaar aus Kevelaer, sollten sich dabei noch als besonders wertvoll erweisen. Diverse behördliche Hindernisse ließen die Hochzeit beinahe platzen. Die Nerven lagen blank. „Wir machen jetzt hier einen Cut und gehen. Wir haben da jetzt keine Lust mehr zu. Die Vorfreude war immer ausgebremst“, berichtet die Braut vom wohl emotional tiefsten Punkt der Reise. Großem Willen und Hartnäckigkeit der Freund*innen war es schlie…