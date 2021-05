Peter Siebers wurde für den Heimatverein „Ons Derp“ zum Festkettenträger 2021 ernannt Ein Heimatabend mal anders

Festkettenträger Peter Siebers mit seiner Frau Irene (r.) und Adjutant Ulrich Völlings mit seiner Frau Angelika. Foto: privat

Man hätte glauben können, es sei so wie immer: Der Musikverein Winnekendonk eröffnete in einem vollbesetzten Saal mit einem zünftigen „Mars de medici“ den Winnekendonker Heimatabend. Doch das, was die Zuschauer*innen da bei YouTube zu sehen bekamen, kam aus der Konserve.

„So hätte es ausgesehen, wenn wir einen normalen Heimatabend gehabt hätten: den Musikverein in Topform und tosender Applaus – der jetzt an den zugeschalteten Bildschirmen stattfindet“, machte der Vorsitzende der Geselligen Vereine Winnekendonk, Rüdiger Göbel, den gravierenden Unterschied zu einem Heimatabend mit Corona über YouTube und mit musikalischer Konserve deutlich.

Maximal drei Personen im Saal, das sei so mit der Stadt abgesprochen, erläuterte Göbel. Warum man sich trotzdem auf das Format eingelassen habe? „Uns als Geselligen Vereinen Winnekendonk ist es wichtig, dass das Vereinsleben nicht einfach wegfällt in diesen Tagen.“ Man mache sich schon Sorgen, ob man wieder „volle und tolle Feste“ haben werde, ob die Menschen dahin zurückkehren werden. „Ich glaube Ja. Und weil wir das glauben und für den Herbst einige Pläne haben, haben wir gesagt, wir wollen den Heimatabend in diesem Jahr auf jeden Fall durchführen.“ So wolle man die Tradition des Übergangs von dem alten festgebenden Verein zu dem, der neu übernimmt, in dieser Form über die Bühne gehen lassen.

Ein Blick zurück: Was bisher geschah…

Als scheidender festgebender Verein 2019 war es der Katholischen Landjugend Winnekendonk-Achterhoek vorbehalte…