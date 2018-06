Es quikt und grunzt im Wildschweingehege des Weezer Tierparks. Die zehn Tiere (ein Keiler, zwei Bachen und sieben Frischlinge) suhlen sich seit kurzem in einem anderen Gehege und haben eine neue Unterkunft.



„Die Schweine haben den alten Stall einfach nicht mehr benutzt“, erklärt Geschäftsführerin Marie-Christine Kuypers einen Grund für den rund neunmonatigen Umbau. „Er lag zu tief und wurde immer wieder nass.“ Zudem mussten die Mitarbeiter zur Fütterung stets das Gehege betreten. „Da hat der Keiler schon ein Mal einen Kollegen am Stiefel gepackt“, sagt Kuypers.

Das dürfte in dem 24 Quadratmeter großen Stall mit einer überdachten Plattform (45 Quadratmeter) künftig nicht mehr passieren…

