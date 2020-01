Zwei große Tannenbäume, Kerzenlichter und die wunderbar gestaltete Krippenlandschaft mit dem Stern und dem „Gloria in excelsis deo“- Schriftzug verwiesen in der St. Quirinus-Kirche auf die besondere Zeit der Geburt Jesu. In dieser Atmosphäre bewegten sich auch musikalisch die 18 Sänger und Sängerinnen des Cäcilienchores an St. Quirinus, die gemeinsam mit ihrem Leiter und Pianisten Christian Franken ein besinnliches, vo…