Rückblick auf gemischte Saison

Einmal im Jahr tritt der Kevelaerer Kulturausschuss zusammen, um in die Zukunft zu blicken: Das Kulturbüro hat dann für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung Vorschläge für die Theaterspielzeit parat. Im öffentlichen Teil werden die Ausschussmitglieder mit einem Rückblick auf die vergangene Spielzeit und aktuellen Infos aus der laufenden „eingestimmt“. So auch am Dienstagabend, als der Kulturausschuss unter dem Vorsitz von Norbert Heistrüvers im Ratssaal zusammenkam.