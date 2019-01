Zum Lachen: Pistors Fußballschule

Sven Pistor – der WDR 2 Sportmoderator, der mit der Sendung „WDR 2 Liga live“ an Bekanntheit gewonnen hat, der seit 2009 das Tippspiel „Alle gegen Pistor“ präsentiert, ein Spiel bei dem WDR-2-Hörer gegen Pistor den Ausgang der Bundesligaspiele am jeweiligen Spieltag tippen können, tourt seit 2015 mit seinem Bühnenprogramm „Pistors Fußballschule“ durch NRW und kommt nun in der Reihe „Kabarett unter‘m Dach“ auch nach Kevelaer. Am 25. Januar, 20 Uhr, ist er im Bühnenhaus zu sehen. Die neue Bühnenshow heißt „Alles Vollpfosten“ zeigt „die beklopptesten Anhänger, die blödesten Tore, Fußball bar jeder Vernunft in Wort und Bild.“ Sven Pistor hat immer an das Gute im Fußball geglaubt, „aber damit ist jetzt Schlus“. Ordnung versprechen allein die ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer und Jürgen Jansen, die in Pistors Fußballschule aus ihrem bewegten Leben an der Pfeife erzählen. Gespielt wird übrigens auch. Pistor fordert das Publikum heraus, denn was wäre schon ein Fußballabend ohne ein echtes Klugscheißer-Quiz? Karten gibt es ab 25,55 Euro unter anderem beim Service-Center im Rathaus oder unter www.adticket.de“.