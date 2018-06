Die SPD Kevelaer besuchte zuerst die Firma Orgelbau Romanus Seifert & Sohn GmbH & Co. und hatte danach noch die Gelegenheit die Orgel in der Marienbasilika zu besuchen und sich von Elmar Leenen auf der Orgel in der Basilika etwas vorspielen zu lassen.



Firmenchef Roman Maximilian Seifert, der die Führung persönlich vornahm, erklärte zu Anfang die Geschichte der Firma Seifert, bevor er ausführlich über die eingesetzte Technik beim Bau von Orgeln einging. Nach dieser Einführung setzte sich die Führung durch die Werkstatt fort, bevor sie dann im Holzlager fortgesetzt wurde. Neben interessanten Details zum den eingesetzten Hölzern, erfuhren die Politiker auch einiges über die Verarbeitung und Lagerung der Hölzer. Zum Schluss gab es dann noch interessante Geschichten über die verschiedenen Projekte der Firma.

Nach Beendigung der Führung, ging es weiter in die Marienbasilika, wo Basilika Organist Elmar Lehnen auf die Gruppe wartete. Hier erfuhren die Politiker weitere interessante Details zur Basilika Orgel und ihrer Geschichte. Zum Abschluss gab eine ausführliche Improvisation von Elmar Lehnen, in der er die verschiedenen musikalischen Möglichkeiten der Orgel vorführte.