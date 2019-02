Ein Sonntag ohne Autoverkehr

Geht es nach dem Wunsch der Kevelaerer Grünen, bleibt am Sonntag, dem 28. April, die Innenstadt der Wallfahrtsstadt Kevelaer autofrei. An diesem Tag finden sowohl die „FahrRad-Pause“ als auch die dritte Kevelaerer Fahrrad-Wallfahrt statt. „Beide Veranstaltungen passen haarscharf zu einem autofreien Sonntag“, erläutert der Fraktionsvorsitzende Ulrich Hünerbein-Ahlers im Antrag, den die Grünen jetzt gestellt haben und über den der Rat noch abstimmen muss. Kevelaer demonstriere damit seine Fahrradfreundlichkeit in eindrücklicher Weise, befindet Hünerbein-Ahlers und führt weiter aus: „Platz für Fahrräder, Raum für die Wallfahrt, besser könnte die Stadt ihr Erscheinungsbild nicht zeichnen.“ Ob die Veranstaltung einmalig bleiben soll oder Modellcharakter haben könnte, ließen die Grünen zunächst offen. Das dürfte auch davon abhängen, wie ein solcher Tag, wenn er denn kommt, in der Bevölkerung aufgenommen wird.