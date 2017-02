Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze mit höchster Beratungsqualität

„Focus Money“ und das Institut für Vermögensaufbau führen seit 2010 jedes Jahr großangelegte Untersuchungen zur Beratungsqualität im Privatkundengeschäft durch. Während die Untersuchung bislang auf größere Städte beschränkt war, haben jetzt auch Geldinstitute in kleineren Städten die Möglichkeit, sich relativ zu dieser deutschlandweiten Benchmark zu positionieren. Für die Untersuchung wurde eine Befragung eingesetzt, die folgende zentrale Aspekte des Beratungsprozesses erfasst: Sachgerechte organisatorische Vorgaben, kundengerechte Bedarfsanalyse, Individualität der Beratung, sachgerechte Empfehlungen/Erklärungen und Nachbetreuung.

Mit einer Zielerreichung von 82 Prozent erreichte die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze im Verhältnis zum Durchschnitt der in den letzten Jahren untersuchten Geldinstitute einen weit überdurchschnittlichen Wert, so dass sie das Siegel „Höchste Beratungsqualität“ verwenden darf. Auch in den Einzelkategorien erzielte die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze hervorragende Ergebnisse.

Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse: „Damit werden unsere guten Bewertungen aus der jüngst durchgeführten eigenen Online-Kundenumfrage eindrucksvoll bestätigt.“ Danach hatten 95 Prozent der Kunden die Leistungen der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze insgesamt mit „ausgezeichnet“, „sehr gut“ oder „gut“ bewertet – in einem internen Sparkassen-Vergleich das drittbeste Ergebnis im Rheinland. „Wir sind sehr stolz eine derart gute Beratungsqualität bescheinigt zu bekommen“, so Thomas Müller weiter. „Dieses zeigt, dass sich unsere Investitionen der letzten Jahre in Personal, Technik und Filialausstattungen auszahlen. Mit Menschen – nämlich den in der Region wohnhaften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – wollen wir für die Menschen – die Bürger in Goch, Kevelaer und Weeze – der kompetente Ansprechpartner rund um alle Finanzdienstleistungen sein. Die Zufriedenheit und Bindung unserer Kunden steht im Blickpunkt all unserer Bemühungen.“

Vorstandsmitglied Stefan Eich ergänzt: „Wir werden uns aber auf diesen Ergebnissen und Auszeichnungen nicht ausruhen, sondern die Zufriedenheit unserer Kunden weiterhin im Fokus unserer Arbeit halten. Und diese basiert maßgeblich auf unserer Beratungsqualität. Deshalb haben wir gerade in den letzten Wochen zahlreiche Neueinstellungen vorgenommen, um die Kundenberatung noch weiter zu optimieren.“