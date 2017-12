Kevelaer. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hatte in seiner Sitzung am 19. Oktober aufgrund eines gemeinsamen Antrages der CDU und SPD-Fraktionen eine Resolution zur langjährigen Problematik der OW 1 beschlossen. Am vergangenen Freitag hat eine Delegation des Rates unter der Führung von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler der neuen Regierungspräsidentin in Düsseldorf einen Besuch abgestattet und die Resolution persönlich übergeben.

Erlass fest zugesagt

Die Regierungspräsidentin Brigitta Radermacher outete sich in dem sehr freundlichen Gespräch als begeisterter Fan der Orgel in der Basilika in Kevelaer. Ihr sei es ein persönliches Anliegen, den Weiterbau der OW 1 zu fördern und die Realisierung zeitnah zu ermöglichen. Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kevelaer sei nach so langer Planungszeit die Belastung durch den erheblichen Verkehr nicht mehr zuzumuten. Daher sagt Regierungspräsidentin Radermacher den Erlass des Planfeststellungsbeschlusses für das Jahr 2018 fest zu.

Bürgermeister Dr. Pichler bedankte sich im Namen der Bürgerinnen und Bürger Kevelaers für die klaren und verbindlichen Worte. Die verkehrlichen Belastungen durch die vielen Pilger und die Besucher des Freizeitparks Irrland würden seit vielen Jahren von den Bürgern geduldig ertragen. Es sei nun an der Zeit, diese Geduld nicht weiter zu strapazieren, sondern endlich Abhilfe zu schaffen. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler freute sich: „Wir sehen nun endlich Licht am Ende des Tunnels. Ich habe Frau Radermacher zu einer persönlichen Stadtführung in Kevelaer eingeladen, wenn sie mir bei der Gelegenheit den Planfeststellungsbeschluss überreicht. Diese Einladung wird die Regierungspräsidentin hoffentlich sehr zeitnah annehmen.“

Online-Petition

Kevelaer. Schon kurz nach Beginn der OW1-Unterschriften-Aktion startet die CDU Kevelaer mit einer Online-Petition eine ergänzende Kampagne, um den Baubeginn der dringend benötigten OW1 in 2018 zu realisieren. Im Internet kann man dafür stimmen unter

www.openpetition.de/petition/online/baubeginn-ortsumgehung-ow1-fuer-kevelaer-in-2018.

„Dem NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst soll bei seinem Besuch der CDU Kevelaer am 23.1.18 durch die Teilnahme vieler Bürgerinnen und Bürger an diesen Aktionen die Dringlichkeit der OW1 vor Augen geführt werden“, so Dr. Jutta Bückendorf und Burkhard Bonse als zuständige CDU-Ratsmitglieder für die besonders betroffenen Straßen in Kevelaer und Winnekendonk.