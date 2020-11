Drei Insassen eines VW-Polo blieben nach einem Unfall unverletzt

Ein zehn Monate altes Kleinkind wurde am Samstagnachmittag, 7. November 2020, nach einem Verkehrsunfall lediglich vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es befand sich in einer Babyschale auf dem Rücksitz eines VW-Polo, dessen Besitzerin, eine 18 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Rheinberg, gegen 15.45 Uhr auf der Kapellener Straße im Ortsteil Wetten aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nachdem sie zunächst auf den Grünstreifen geraten war. Beim Gegenlenken kam der Wagen schließlich nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine begrünte Böschung und kam nach einigen Metern in einem Feld zum Stehen. Die Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin blieben ebenso unverletzt.