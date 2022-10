Nach 20 Monaten Verzögerung wurde das Gebäude jetzt bezogen Verwaltungsneubau der Gesamtschule eröffnet

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (v.) durchtrennte das Band zum neuen Verwaltungsgebäude. In der zweiten Reihe (v.l.) Architekt Michael van Ooyen, Schulleiter Christoph Feldmann und Peter Reffeling vom städtischen Gebäudemanagement. Foto: nick

Was lange währt, wird endlich… fertig. Und in diesem Falle erfüllte sich auch die Aussage des Sprichworts, denn es wurde tatsächlich gut. Der Verwaltungsneubau für die Gesamtschule im Kevelaerer Schulzentrum hat alle Beteiligten Nerven gekostet: Immer wieder mussten der Einzug und die Inbetriebnahme verschoben werden, weil Mängel am Gebäude zutage traten. Stadt und Baufirma stritten darum, wer die Nachbesserungen bezahlen soll, und immer noch ist das letzte Wort in diesem Rechtsstreit nicht gesprochen.

Immerhin kündigte Peter Reffeling vom städtischen Gebäudemanagement an, dass die veranschlagten Kosten von 2 Millionen Euro eingehalten werden sollen. Und sie seien „gut ausgegeben worden“, erklärte er bei der offiziellen Eröffnung des mit rund 20 Monaten Verspätung jetzt endlich bezogenen Gebäudes.

„Das ging runter wie Öl“, freute sich Reffeling, als er vom abendlichen Anruf des Schulleiters Christoph Feldmann berichtete, der sich bei ihm für die herausragende Funktionalität des Gebäudes bedankte, in dem auch er sein neues Büro bezogen hat. Die angestrebte „Transparenz“ sei „gut gelungen“. Auch die bereits 2021 fertiggestellen Räume für die Fächer Hauswirtschaft und Technik – „für uns als Gesamtschule ganz besondere Fächer“ – würden von den Schülerinnen und Schülern gern genutzt.

Dank für Geduld aller Beteiligten

Sogar was das ,Marketing‘ de…